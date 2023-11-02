Воспитанник «Краснодара» назвал Галицкого великим человеком
- РИА Новости
«Что он сделал для парней, города и всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше», — цитирует Литвинова Sport24.
Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.
В настоящий момент клуб лидирует в турнирной таблице, набрав в 13 матчах 28 очков.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин заступился за Галицкого после слов Олега Тинькова об игроках «Краснодара».