Уткин заступился за Галицкого после слов Тинькова об игроках «Краснодара»

Журналист Василий Уткин отреагировал на слова предпринимателя Олега Тинькова в адрес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Была ли у Тинькова интересная мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остаётся, а стадион «Краснодара» остаётся», — сказал он на своём YouTube-канале.

В одном из интервью Тиньков заявил, что игрокам «Краснодара» плевать на то, что Галицкий на них потратился и душу вложил. Он отметил, что при возможности они покинут клуб ради лучшего предложения.

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.