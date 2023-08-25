Узнать больше

Уткин заступился за Галицкого после слов Тинькова об игроках «Краснодара»

Короткая ссылка
Журналист Василий Уткин отреагировал на слова предпринимателя Олега Тинькова в адрес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
Уткин заступился за Галицкого после слов Тинькова об игроках «Краснодара»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Была ли у Тинькова интересная мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остаётся, а стадион «Краснодара» остаётся», — сказал он на своём YouTube-канале.

В одном из интервью Тиньков заявил, что игрокам «Краснодара» плевать на то, что Галицкий на них потратился и душу вложил. Он отметил, что при возможности они покинут клуб ради лучшего предложения.

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить