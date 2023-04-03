Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своём отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.
Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex
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«Он очень хорошо видит футбол, разбирается в нём. Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек? Дарит ли часы Rolex за 100 матчей? Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 28 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.

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