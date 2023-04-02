Байрамян считает, что Сперцяну нужно уезжать в более сильный чемпионат
- РИА Новости
«Многие говорили, что ему уже зимой пора уезжать, — но думаю, что он сделал правильно, что решил доиграть этот сезон в «Краснодаре». После возобновления чемпионата он и голевые передачи делает, и стабильно играет.
А дальше… Решать, конечно, ему, но моё мнение: если есть интерес, то летом ему нужно уезжать и пробовать себя в более сильном чемпионате», — приводит слова Байрамяна «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 27 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, как Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана».