Байрамян считает, что Сперцяну нужно уезжать в более сильный чемпионат

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.

«Многие говорили, что ему уже зимой пора уезжать, — но думаю, что он сделал правильно, что решил доиграть этот сезон в «Краснодаре». После возобновления чемпионата он и голевые передачи делает, и стабильно играет.

А дальше… Решать, конечно, ему, но моё мнение: если есть интерес, то летом ему нужно уезжать и пробовать себя в более сильном чемпионате», — приводит слова Байрамяна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 27 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, как Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана».