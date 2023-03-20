Сперцян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Милана»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны «Милана».

«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но, пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Милан» планировал приобрести 22-летнего Эдуарда Сперцяна по окончании сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее спортивный директор «Милана» заявил, что из РПЛ очень сложно кого-то купить.