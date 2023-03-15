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Спортивный директор «Милана»: из РПЛ очень сложно кого-то купить

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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказал мнение, что из Российской премьер-лиги (РПЛ) очень сложно купить футболистов.
Спортивный директор «Милана»: из РПЛ очень сложно кого-то купить
  • Gettyimages.ru

«Сперцян и «Милан»? Уже всё сказал по этому поводу, фейк. Насколько реально купить кого-то из РПЛ? Очень сложно», — цитирует Массара «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Милан» планировал приобрести 22-летнего Эдуарда Сперцяна по окончании сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее в «Милане» опровергли информацию об интересе к Сперцяну.

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