Спортивный директор «Милана»: из РПЛ очень сложно кого-то купить

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказал мнение, что из Российской премьер-лиги (РПЛ) очень сложно купить футболистов.

«Сперцян и «Милан»? Уже всё сказал по этому поводу, фейк. Насколько реально купить кого-то из РПЛ? Очень сложно», — цитирует Массара «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Милан» планировал приобрести 22-летнего Эдуарда Сперцяна по окончании сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее в «Милане» опровергли информацию об интересе к Сперцяну.