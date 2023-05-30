Два российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли-2023

В шестом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз».

Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 6:0.

Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу встречи результативной передачей.

Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».

Таким образом, в финале Кубка Стэнли примут участие два российских хоккеиста, один из которых точно станет обладателем трофея. В каждой из команд выступает по одному россиянину: за «Флориду» играет вратарь Сергей Бобровский, за «Вегас» — нападающий Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории.