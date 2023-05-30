«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории
- AP
Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 6:0.
Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу встречи результативной передачей.
Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».
Таким образом, «Вегас» во второй раз в истории вышел в финал плей-офф НХЛ. В 2018 году «Голден Найтс» в финальной серии сражались за трофей с «Вашингтон Кэпиталз», однако уступили в серии 1:4.
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