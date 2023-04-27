Галимов: «Ак Барс» более собранная и сплочённая команда
- РИА Новости
«Настрой был главным. Хорошо подготовились, много шайб на себя поймали, хотели выиграть. Долго не забивал, всё спонтанно произошло, главное, что команда выиграла.
На субботу нужно так же настроиться и выйти побеждать. Мы более собранная и сплочённая команда, смогли взять два матча. Игра дома скажется на нас только положительно», — сказал Галимов журналистам.
Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения команды от «Ак Барса».