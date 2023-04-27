Галимов: «Ак Барс» более собранная и сплочённая команда

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Настрой был главным. Хорошо подготовились, много шайб на себя поймали, хотели выиграть. Долго не забивал, всё спонтанно произошло, главное, что команда выиграла.

На субботу нужно так же настроиться и выйти побеждать. Мы более собранная и сплочённая команда, смогли взять два матча. Игра дома скажется на нас только положительно», — сказал Галимов журналистам.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения команды от «Ак Барса».