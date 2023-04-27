Фёдоров — о поражении от «Ак Барса»: наши слова немного разошлись с делом

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения команды от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (0:3).
Фёдоров — о поражении от «Ак Барса»: наши слова немного разошлись с делом
  • РИА Новости

«Ак Барс» — с победой. Наши слова немного разошлись с делом. Готовимся к следующему матчу.

Казанская команда хорошо сыграла по шайбе, это факт. Нам не удалось создать то количество моментов, чтобы дать себе шанс. Общий фон игры такой, что энергия не на нашей стороне. С включением Мамина в состав поражения не связаны. Парни переживают, все хотели другого результата. Завтра соберёмся, проведём необходимые мероприятия и будем готовиться.

Прошлый матч и этот разные всё-таки, в прошлом большинство не получилось, а здесь 5×5. Сравнивать, конечно, нельзя, каждый матч начинается с нуля. Да, мы проиграли игру, но мы перегруппируемся и будем показывать тот хоккей, который принесёт результат и удовольствие», — сказал Фёдоров журналистам.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить