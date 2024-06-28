Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

Роспотребнадзор требует приостановить работу сервиса «Кухня на районе» на 90 суток.

Об этом сообщает ТАСС из зала Люблинского суда Москвы, где идёт процесс о приостановке деятельности сервиса.

По словам представителя Роспотребнадзора, основанием является в том числе то, что санитарно-эпидемиологическое исследование в отношении компании продолжается.

В середине июня СК России предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела об отравлении людей салатом из сервиса доставки «Кухня на районе».

Гендиректору «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю компании — производителя фасоли «Савон-К» Анатолию Шину инкриминируют оказание небезопасных услуг.

Шина также обвиняют в организации незаконной миграции.

После употребления салата с фасолью в Москве и других регионах России более 100 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма.