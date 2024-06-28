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Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

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Роспотребнадзор требует приостановить работу сервиса «Кухня на районе» на 90 суток.
Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС из зала Люблинского суда Москвы, где идёт процесс о приостановке деятельности сервиса.

По словам представителя Роспотребнадзора, основанием является в том числе то, что санитарно-эпидемиологическое исследование в отношении компании продолжается.

В середине июня СК России предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела об отравлении людей салатом из сервиса доставки «Кухня на районе».

Гендиректору «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю компании — производителя фасоли «Савон-К» Анатолию Шину инкриминируют оказание небезопасных услуг.

Шина также обвиняют в организации незаконной миграции.

После употребления салата с фасолью в Москве и других регионах России более 100 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма.

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