Роспотребнадзор требует приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС из зала Люблинского суда Москвы, где идёт процесс о приостановке деятельности сервиса.
По словам представителя Роспотребнадзора, основанием является в том числе то, что санитарно-эпидемиологическое исследование в отношении компании продолжается.
В середине июня СК России предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела об отравлении людей салатом из сервиса доставки «Кухня на районе».
Гендиректору «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю компании — производителя фасоли «Савон-К» Анатолию Шину инкриминируют оказание небезопасных услуг.
Шина также обвиняют в организации незаконной миграции.
После употребления салата с фасолью в Москве и других регионах России более 100 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма.