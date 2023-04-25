Квят — о возможном возвращении в «Формулу-1»: сейчас я сосредоточен на других гоночных сериях

Российский гонщик Даниил Квят высказался о возможном возвращении в «Формулу-1».

«Никогда не знаешь наверняка. Жизнь может быть очень непредсказуемой. Сейчас я сосредоточен на других гоночных сериях. Однако, если в будущем появятся какие-то варианты, они не останутся без внимания», — приводит слова Квята Motorsport-Total.

Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен защищал цвета команд Red Bull и Alpha Tauri. 28-летний россиянин занял третье место в классе LMP2 на первом этапе сезона в гонке «1000 миль Себринга» (США).

В 2021 году Квят был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

Ранее сообщалось, что Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость.