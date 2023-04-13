Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят стал заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse, которая примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.

«Lamborghini — очень известный итальянский бренд с большой историей в автомобильном мире, и, поскольку я вырос в Италии, это является для меня дополнительным источником гордости», — цитирует Квята motorsport.com.

Россиянин проведёт тесты прототипа Lamborghini LMDh. Его партнёрами станут бывший пилот «Формулы-1» француз Ромен Грожан, чемпион «Формулы-2» итальянец Мирко Бортолотти и его соотечественник Андреа Кальдарелли.

Основной ролью российского гонщика в 2023 году станет совместная работа с инженерами и механиками над прототипом автомобиля.

Квят выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Спортсмен защищал цвета команд Red Bull и Alpha Tauri.

Ранее Квят дебютировал в составе команды Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

28-летний россиянин занял третье место в классе LMP2 на первом этапе сезона в гонке «1000 миль Себринга» (США).