Быстров — о Заболотном: у него нет выдающихся качеств

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров оценил игру нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в сезоне-2022/23.

«У него нет выдающихся качеств, но благодаря своей работе он находится в команде. Можно над ним смеяться, а он работает и отплатил за место в стартовом составе голом», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Заболотный играет на своих сильных качествах — побороться вверху, побежать до конца, протаранить.

«Это он умел всё и в Первой лиге», — заключил Быстров.

31-летний форвард выступает за ЦСКА с лета 2021 года. Заболотный за этот период в 47 матчах во всех турнирах забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Даниэл Карвальо примет участие в товарищеском матче ЦСКА с 2DROTS.