Быстров — о Заболотном: у него нет выдающихся качеств
«У него нет выдающихся качеств, но благодаря своей работе он находится в команде. Можно над ним смеяться, а он работает и отплатил за место в стартовом составе голом», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Заболотный играет на своих сильных качествах — побороться вверху, побежать до конца, протаранить.
«Это он умел всё и в Первой лиге», — заключил Быстров.
31-летний форвард выступает за ЦСКА с лета 2021 года. Заболотный за этот период в 47 матчах во всех турнирах забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Даниэл Карвальо примет участие в товарищеском матче ЦСКА с 2DROTS.