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Военкор RT Насср показал уничтожение танков Abrams на Авдеевском направлении

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Военкор RT Хассан Насср показал уничтожение танков Abrams на Авдеевском направлении выстрелами бойцов группировки «Центр».

Отмечается, что российские войска вывели из строя уже более десяти американских танков из 31, переданного ВСУ.

«Все же расхваливали, что не поражается: у него там всякая защита стоит, что может GPS не видеть, камера не видит. Да всё там видит, всё прекрасно — как на ладони», — рассказал боец с позывным Ержик.

Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как идут бои на Авдеевском направлении и как российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ.

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