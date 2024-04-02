Спецкорреспондент RT показал уничтожение позиций ВСУ российской артиллерией

Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как идут бои на Авдеевском направлении и как российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ.

Бои идут в районе Бердычей, здесь артиллеристы 74-й бригады постоянно поддерживают штурмовиков, продвигающихся вперёд. Среди прочего на видео видно, как разнесли из САУ 2С3 группу украинской пехоты, укрывавшуюся в здании, и позицию миномёта.

Бердычи и соседнее село Семёновка, за которое сейчас тоже идут бои, — важнейшие точки перед выходом в глубину обороны ВСУ на этом направлении. Если противник потеряет контроль над ними, под ударом окажется Очеретино — аванпост ВСУ в 10 км от Авдеевки.

По этой причине в боях за Бердычи ВСУ задействуют наиболее оснащённые подразделения, например 47-ю ОМБр «Магура», потерявшую несколько танков M1A1SA Abrams, а также бросают в бой большие резервы.

Ранее корреспондент RT Хассан Насср пообщался с российскими военными, уничтожившими американский танк Abrams в Бердычах Донецкой Народной Республики.