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Небензя: санкции СБ ООН против КНДР не способствуют политическому диалогу

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Санкции Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР, вызывают всё больше вопросов.
Небензя: санкции СБ ООН против КНДР не способствуют политическому диалогу
  • AP
  • © Mary Altaffer

С соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.

Небензя отметил, что Россия ранее призывала пересмотреть данные санкции, так как их последствия, отражающиеся на гуманитарной ситуации в стране, вызывают вопросы.

«Одно жёсткое решение сменялось другим, никак не способствуя политическому диалогу. Санкции не способствуют достижению заявленных целей», — заявил Небензя.

Ранее стало известно, что США удвоят усилия по сдерживанию КНДР на фоне её сближения с Россией.

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