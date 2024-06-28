Небензя: санкции СБ ООН против КНДР не способствуют политическому диалогу

Санкции Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР, вызывают всё больше вопросов.

С соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС.

Небензя отметил, что Россия ранее призывала пересмотреть данные санкции, так как их последствия, отражающиеся на гуманитарной ситуации в стране, вызывают вопросы.

«Одно жёсткое решение сменялось другим, никак не способствуя политическому диалогу. Санкции не способствуют достижению заявленных целей», — заявил Небензя.

Ранее стало известно, что США удвоят усилия по сдерживанию КНДР на фоне её сближения с Россией.