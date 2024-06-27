Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР на фоне её сближения с Россией

Усилия Соединённых Штатов, направленные на сдерживание КНДР, будут удвоены в связи с развитием её партнёрства с Россией. Вашингтон попытается ужесточить санкции, целью которых является торговля между Москвой и Пхеньяном.

С таким заявлением выступил на слушаниях в комитете по иностранных делам палаты представителей американского конгресса помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Однако в текущих обстоятельствах нам не остаётся ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания, продолжать укреплять двусторонние альянсы как с Республикой Корея, так и Японией...» — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Пхеньян приняли меры для купирования угроз, исходящих от Запада.