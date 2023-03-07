Орлов: на самом деле, было грустно покидать «Вашингтон»

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал, что ему было грустно покидать «Вашингтон Кэпиталз».

«На самом деле, было грустно покидать «Вашингтон». Это был мой второй дом, первый дом в Америке. Но теперь передо мной новый вызов — «Бостон». Дай бог нам продолжать, как мы сейчас играем, наращивать темп перед плей-офф и выстрелить в борьбе за Кубок Стэнли», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

26 февраля россиянин дебютировал за «Бостон» в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон».