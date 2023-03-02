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Ломовицкий: плакал, когда «Рубин» вылетел из РПЛ

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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о своей реакции на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ломовицкий: плакал, когда «Рубин» вылетел из РПЛ
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Я плакал. Это эмоции, но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в РПЛ... Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. Клуб расположился на третьей позиции, в 20 матчах набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в товарищеском матче.

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