Матч «Краснодар» — ЦСКА стал самым посещаемым на стадии 1/4 финала Кубка России
- РИА Новости
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Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Игру посетили 26 314 зрителей. Матч стал самым посещаемым на этой стадии турнира.
Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.