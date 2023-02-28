Матч «Краснодар» — ЦСКА стал самым посещаемым на стадии 1/4 финала Кубка России

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

РИА Новости

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