Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Сперцян стал автором единственного гола, он забил его со штрафного.

Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».