Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Сперцян стал автором единственного гола, он забил его со штрафного.
Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».