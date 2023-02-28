«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

«Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку нескольким эпизодам ответного матча четвертьфинала Кубка России со «Спартаком».

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче со «Спартаком». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить жёлтую карточку и быть удалён с поля.

На 56-й минуте эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артёме Карпукасе и Наире Тикнизяне.

Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в опоре во время подката после передачи игрока «Спартака», что не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», — говорится в заявлении «Локомотива».

Напомним, что «Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».