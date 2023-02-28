Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» в Кубке России.

«Это прекрасное чувство, когда играешь дома, на своём стадионе спустя долгое время. Всё-таки был большой перерыв. Главное, что выиграли и прошли дальше», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, как Камоцци оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» в Кубке России.