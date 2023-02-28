Камоцци оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в Кубке России.

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что всё продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — цитирует Камоцци Sport24.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

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