Узнать больше

Камоцци оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в Кубке России.
Камоцци оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» в Кубке России
  • РИА Новости

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что всё продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — цитирует Камоцци Sport24.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитников Наиля Умярова и Виктора Мозеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить