Абаскаль рассказал, когда ждёт возвращения Мозеса на поле

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитников Наиля Умярова и Виктора Мозеса.

«По Наилю ситуация непростая, здесь никаких прогнозов. По Виктору — на прошлой неделе он провёл три полноценные тренировки. Надеюсь, с 1 марта он будет с нами», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода.

Умярову диагностировали повреждение плюсневой кости в матче 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Ранее Мозес высказался об игре красно-белых во время своего отсутствия из-за травмы.