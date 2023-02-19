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Мозес: «Спартак» выглядит очень здорово, у нас отличный тренер

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался об игре красно-белых во время своего отсутствия из-за травмы.
Мозес: «Спартак» выглядит очень здорово, у нас отличный тренер
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«К процессу моего восстановления относились очень внимательно. Мне это очень помогло. Хочу поблагодарить всех причастных. При этом радует, что и без меня команда выглядит очень здорово. Всё классно налажено, у нас отличный тренер. Моя задача — вернуться и постараться добавить ещё больше качества командной игре», — приводит слова Мозеса пресс-служба клуба.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. 

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о продлении контракта с клубом.

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