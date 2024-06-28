RT в Telegram
Подпишись

Кузнецова: Россия говорит языком правды со всем миром

Короткая ссылка
Во всём мире вырос запрос на достоверную информацию после того, как Россия начала презентовать итоги расследования преступлений Украины против несовершеннолетних.
Кузнецова: Россия говорит языком правды со всем миром
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на открытии фестиваля RT «RT.Док: Время наших героев».

«Народ просыпается во всех государствах. Сегодня Россия говорит языком правды со всем миром», — подчеркнула Кузнецова.

Также она отметила важность документального кино. По её мнению, образы героев — лучшие примеры патриотизма для детей.

На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» сегодня открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев».

Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить