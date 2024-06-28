Во всём мире вырос запрос на достоверную информацию после того, как Россия начала презентовать итоги расследования преступлений Украины против несовершеннолетних.

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на открытии фестиваля RT «RT.Док: Время наших героев».

«Народ просыпается во всех государствах. Сегодня Россия говорит языком правды со всем миром», — подчеркнула Кузнецова.

Также она отметила важность документального кино. По её мнению, образы героев — лучшие примеры патриотизма для детей.

На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» сегодня открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев».

Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.