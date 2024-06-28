Кузнецова: Россия говорит языком правды со всем миром
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Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на открытии фестиваля RT «RT.Док: Время наших героев».
«Народ просыпается во всех государствах. Сегодня Россия говорит языком правды со всем миром», — подчеркнула Кузнецова.
Также она отметила важность документального кино. По её мнению, образы героев — лучшие примеры патриотизма для детей.
На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» сегодня открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев».
Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.