Камоцци считает отличным решение Промеса получить паспорт гражданина России

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном получении хавбеком столичного клуба Квинси Промесом российского паспорта.

«Я считаю, что это отличное решение!» — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство красно-белых уже инициировало процесс получения гражданства футболистом.

Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о взаимоотношениях с Промесом.