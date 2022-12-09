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Камоцци считает отличным решение Промеса получить паспорт гражданина России

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном получении хавбеком столичного клуба Квинси Промесом российского паспорта.
Камоцци считает отличным решение Промеса получить паспорт гражданина России
  • РИА Новости

«Я считаю, что это отличное решение!» — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова, руководство красно-белых уже инициировало процесс получения гражданства футболистом.

Нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о взаимоотношениях с Промесом.

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