Мелёшин рассказал, какое прозвище для него придумал Промес

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Квинси Промесом.

«Квинси — очень общительный. Когда я попал в команду, он меня очень тепло принял. Даже придумал мне прозвище. В академии меня называли просто Пашей. А Квинси называет меня «Мелей». Им трудно говорить Мелёшин. Но мне так даже нравится — коротко», — цитирует Мелёшина «Спорт-Экспресс».

Мелёшин дебютировал за «Спартак» 30 августа в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» и сразу принёс команде победу — 1:0. Нападающий является сыном четырёхкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелёшина.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).

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