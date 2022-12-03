Салихова: если бы наши клубы могли играть в Европе, мы бы не ушли из «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала причину ухода их семьи из московского клуба.

«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалёком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Она отметила, что еврокубки — единственный доход для клубов после введения Fan ID.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».