Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес «Зенита».

«У неё был шанс вместе с супругом сделать всё, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Уважаемая Зарема — тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика «Проигравшие плачут», — цитирует Губерниева Sport24.

Салихова заявила: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды».

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку.

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК.