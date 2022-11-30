Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените»

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес «Зенита».
Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените»
  • РИА Новости

«У неё был шанс вместе с супругом сделать всё, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Уважаемая Зарема — тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика «Проигравшие плачут», — цитирует Губерниева Sport24.

Салихова заявила: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды».

В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку.

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее в «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК.

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