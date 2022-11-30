Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените»
- РИА Новости
«У неё был шанс вместе с супругом сделать всё, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Уважаемая Зарема — тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика «Проигравшие плачут», — цитирует Губерниева Sport24.
Салихова заявила: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды».
В матче шестого тура Кубка России футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку.
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее в «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК.