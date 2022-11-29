В «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК
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«Вероятнее всего, из числа удалённых футболистов только Александр Соболев будет непосредственно присутствовать на заседании КДК», — цитирует пресс-службу Metaratings.
Остальные игроки подключатся к заседанию онлайн.
Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.