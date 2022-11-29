В «Спартаке» рассказали, кто из футболистов придёт на заседание КДК

В «Спартаке» рассказали, кто из футболистов красно-белых будет присутствовать на заседании КДК РФС по итогам матча с «Зенитом» в Кубке России.

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