КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря
- РИА Новости
«Рассмотрим дисциплинарные нарушения, указанные в протоколе и рапорте матча «Зенит» — «Спартак», в том числе удаления шести футболистов и тренера «Спартака» Владимира Слишковича», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее Газзаев осудил футболистов «Зенита» и «Спартака», устроивших массовую драку.