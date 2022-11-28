КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит 1 декабря массовую драку в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Рассмотрим дисциплинарные нарушения, указанные в протоколе и рапорте матча «Зенит» — «Спартак», в том числе удаления шести футболистов и тренера «Спартака» Владимира Слишковича», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее Газзаев осудил футболистов «Зенита» и «Спартака», устроивших массовую драку.