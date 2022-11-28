Газзаев осудил футболистов «Зенита» и «Спартака», устроивших массовую драку

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев осудил футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку после финального свистка.

«С первых минут было видно, что игра очень принципиальная. Конечно, игроки, спровоцировавшие этот инцидент, будут наказаны. Но это говорит о том, что футболисты небезразличны к результату, несмотря на то, что он не имел сумасшедшего значения. Нельзя устраивать массовые драки», — цитирует Газзаева РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее Ловрен признался, что драка между игроками «Зенита» и «Спартака» его шокировала.