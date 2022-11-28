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Ловрен признался, что драка между игроками «Зенита» и «Спартака» его шокировала 

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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о драке между игроками петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на матче группового этапа Кубка России по футболу.

«Я в шоке видеть такое. Конечно, сейчас я напишу Родригао после такого. У меня не было времени, чтобы сделать это раньше. Надеюсь, что все в порядке», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У «Спартака» после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

«Зенит» (десять очков) вышел в плей-офф «Пути регионов», где сыграет с клубами Первой лиги. «Спартак» (13 очков) продолжит выступление в плей-офф Кубка России.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о тройных премиальных в случае разгрома «Спартака».



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