Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном
- РИА Новости
«Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков. По-моему, ни одного голевого момента даже не создали. Я не знаю, может быть, люди другие стали, но налицо несерьёзное отношение к делу», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.
Он также подчеркнул, что игры и взаимодействия у национальной команды не было.
Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
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