Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил недовольство ничейным результатом в товарищеском матче сборных России и Таджикистана.

«Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков. По-моему, ни одного голевого момента даже не создали. Я не знаю, может быть, люди другие стали, но налицо несерьёзное отношение к делу», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что игры и взаимодействия у национальной команды не было.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.