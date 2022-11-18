Узнать больше

Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил недовольство ничейным результатом в товарищеском матче сборных России и Таджикистана.
Силкин раскритиковал игру сборной России в матче с Таджикистаном
  • РИА Новости

«Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков. По-моему, ни одного голевого момента даже не создали. Я не знаю, может быть, люди другие стали, но налицо несерьёзное отношение к делу», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

Он также подчеркнул, что игры и взаимодействия у национальной команды не было.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить