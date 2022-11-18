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Булыкин отреагировал на ничью России с Таджикистаном в товарищеском матче

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.
Булыкин отреагировал на ничью России с Таджикистаном в товарищеском матче
  • РИА Новости

«На результат матча повлиял экспериментальный состав. Нужно было сначала сделать результат, а потом уже экспериментировать. Вся страна ждала хорошего результата. Ничья с Таджикистаном на этом фоне выглядит не очень хорошо. Товарищеские матчи нужны, но их надо выигрывать, учитывая, что мы сильнее Таджикистана», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что национальная команда должна провести работу над ошибками перед матчем с Узбекистаном для того, чтобы порадовать болельщиков.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее в Федерации футбола Таджикистана назвали единственный минус матча со сборной России.

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