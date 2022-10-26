Кормье сообщил, что Ян может покинуть UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян в ближайшее время может покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Он разочарован судейским решением. Я слышал, что он может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны UFC», — сказал Дэниель Кормье на YouTube-канале ESPN MMA.

Американский боец Шон О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее организаторы турнира UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.