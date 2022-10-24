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Маслов поделился эмоциями от работы комментатором на матче «Барселоны»

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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов комментировал матч десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» и рассказал об эмоциях после работы.
Маслов поделился эмоциями от работы комментатором на матче «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Не секрет, что я болею за «Барселону». Комментатор — это всё-таки профессия, требующая больших собственных умений, концентрации», — цитирует Маслова «Чемпионат».

По его словам, было интересно попробовать что-то новое и узнать, как это происходит изнутри.

Напомним, что игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонского клуба. Дубль оформил Роберт Левандовски (31-я, 35-я минуты). Также мяч забил Ансу Фати (38-я).

Ранее Маслов прокомментировал победу в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

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