Маслов: игроки «Спартака» чувствовали присутствие Абаскаля на матче с «Химками»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Абаскаль был с нами в отеле. Он ехал с нами до конца в автобусе, но потом вышел и, видимо, изменил свой путь. Мы чувствовали его присутствие», — цитирует Маслова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что «Спартак» одержал победу над достойным соперником.

«У меня нет ощущения, что мы играли с самой слабой командой. Могу ли сказать, что у «Спартака» идёт всё по маслу? Наверное, да. У нас восемь матчей подряд без поражений», — заключил Маслов.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропустил матч с «Химками» из-за дисквалификации.

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

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