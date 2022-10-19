L’Equipe: руководство ПСЖ не устраивает, что Мбаппе диктует свои условия клубу

Руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно поведением нападающего команды Килиана Мбаппе.

По информации L’Equipe, боссы клуба считают неприемлемым, что игрок диктует свои условия. Руководству также не нравится, что после продления контракта Мбаппе собирается покинуть ПСЖ.

21 мая нападающий подписал новое соглашение с парижским клубом до 30 июня 2025 года. До этого он отказался от перехода в «Реал».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 12 мячей в 13 матчах за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может зимой выкупить свой контракт у ПСЖ.