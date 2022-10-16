Нигматуллин: ЦСКА и «Спартак» очень хотят составить конкуренцию «Зениту»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — украшение РПЛ. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду встречи. ЦСКА и «Спартак» очень хотят составить конкуренцию «Зениту», поэтому в противостоянии с петербуржцами победитель игры будет иметь больше шансов», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Экс-вратарь оценил состояние команд перед дерби.

«Спартак» в этом году радует, ЦСКА тоже обрёл определённое лицо с новым тренером, но спотыкается. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно», — сказал он.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

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