Узнать больше

Нигматуллин: ЦСКА и «Спартак» очень хотят составить конкуренцию «Зениту»

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».
Нигматуллин: ЦСКА и «Спартак» очень хотят составить конкуренцию «Зениту»
  • РИА Новости

«Дерби ЦСКА — «Спартак» — украшение РПЛ. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду встречи. ЦСКА и «Спартак» очень хотят составить конкуренцию «Зениту», поэтому в противостоянии с петербуржцами победитель игры будет иметь больше шансов», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Экс-вратарь оценил состояние команд перед дерби.

«Спартак» в этом году радует, ЦСКА тоже обрёл определённое лицо с новым тренером, но спотыкается. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно», — сказал он.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин высказался о проблемах нападающего армейцев Фёдора Чалова с реализацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить