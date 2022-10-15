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Тихонов: над Россией смеётся весь мир из-за проведения турнира по биатлону без стрельбы

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на проведение соревнований по биатлону без стрельбы.
Тихонов: над Россией смеётся весь мир из-за проведения турнира по биатлону без стрельбы
  • РИА Новости

«Над Россией сегодня смеётся весь мир... Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске — на родине оружия победы — без стрельбы… Вы можете себе такое представить?» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что с 4 по 6 октября в Ижевске состоялся турнир по биатлону среди юношей и девушек 15—18 лет. Соревнования прошли без стрельбы из‑за того, что не успели вовремя приобрести патроны.

Ранее Тихонов прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.

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