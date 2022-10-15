Тихонов: над Россией смеётся весь мир из-за проведения турнира по биатлону без стрельбы

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на проведение соревнований по биатлону без стрельбы.

«Над Россией сегодня смеётся весь мир... Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске — на родине оружия победы — без стрельбы… Вы можете себе такое представить?» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что с 4 по 6 октября в Ижевске состоялся турнир по биатлону среди юношей и девушек 15—18 лет. Соревнования прошли без стрельбы из‑за того, что не успели вовремя приобрести патроны.

Ранее Тихонов прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.