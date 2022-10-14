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Тихонов поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Поздравляю Майгурова! Закономерный результат. А все, кто голосовали за Нуждова, — предатели биатлона, которые продались за копейку. Правда, я думал, что перевес голосов будет больше, но продажные индивиды всё-таки нашлись», — приводит слова Тихонова Sport24.

По его мнению, российский биатлон вернётся на прежний уровень.

«В ближайшем будущем Россия проведёт лучшие Кубки мира», — сказал он.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова, на пост президента СБР также претендовал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

53‑летний Майгуров возглавляет СБР с лета 2020 года.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.

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