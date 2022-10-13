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В Red Bull назвали чушью, что Ферстаппен может лишиться чемпионского титула из-за нарушения регламента

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Спортивный консультант команды Red Bull «Формулы-1» Хельмут Марко не верит, что Макс Ферстаппен может лишиться чемпионского титула 2021 года.
В Red Bull назвали чушью, что Ферстаппен может лишиться чемпионского титула из-за нарушения регламента
  • AP

«Слухи о том, что Ферстаппен может потерять прошлогодний титул? Полная чушь. FIA очень мягко относится даже к максимальным нарушениям», — цитирует Марко F1-Insider.

Напомним, что команду Red Bull обвиняют в нарушении лимита бюджета в 2021 году. Тогда Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1».

В нынешнем сезоне пилот вновь завоевал чемпионство после Гран-при Японии.

Ранее Ферстаппен заявил, что не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.

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