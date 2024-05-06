Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал глава области.

Ранее сразу несколько сёл в Белгородском районе были атакованы ВСУ с помощью FPV-дронов.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

По имеющимся данным, погибли семь человек, ещё 42 пострадали. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.