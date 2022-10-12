Mediapart: в ПСЖ применяли ботов в соцсетях против игроков и сотрудников клуба

Французский «Пари Сен-Жермен» проводил кампании в социальных сетях против СМИ, своих сотрудников и футболистов.

ПСЖ создавал фейковые аккаунты в соцсетях для критики других клубов, журналистов, СМИ, а также форварда парижан Килиана Мбаппе, сообщает Mediapart.

В ПСЖ опровергли данные обвинения, заявив, что клуб «никогда не связывался с агентством, чтобы нанести ущерб отдельным лицам или учреждениям».

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн.