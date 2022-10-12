Le10sport: ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн
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Руководство французского клуба готово отпустить форварда в зимнее трансферное окно за €400 млн, сообщает Le10sport.
Уточняется, что форвард недоволен положением в команде.
Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход Мбаппе в мадридский клуб.