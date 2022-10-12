Le10sport: ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн

Французский форвард Килиан Мбаппе может покинуть «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно.

Руководство французского клуба готово отпустить форварда в зимнее трансферное окно за €400 млн, сообщает Le10sport.

Уточняется, что форвард недоволен положением в команде.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход Мбаппе в мадридский клуб.