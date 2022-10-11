Орлов высказался по поводу требования болельщиков «Рубина» уволить Слуцкого

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что болельщики «Рубина» создали петицию с требованием уволить наставника команды Леонида Слуцкого.

«Это несерьёзно. Не нужно поддаваться эмоциям. У Слуцкого сейчас трудный период. «Рубин» сейчас идёт на шестом месте — по очкам совсем недалеко от лидеров. Всё у них впереди», — цитирует Орлова Sport24.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, что не нужно жалеть Слуцкого из-за плохих результатов.